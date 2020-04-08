В Башкирии заработал портал для получения пропуска на поездки во время самоизоляции

В Башкортостане запустили портал doroga02.ru. С помощью этого сервиса жители республики смогут получать разрешение на поездки на личном транспорте в условиях действующего режима полной самоизоляции. При регистрации необходимо указать место проживания, номер автомобиля, а также цель визита.
Кстати, разрешение можно будет как распечатать, так и сохранить в электронном виде, чтобы его можно было показать госавтоинспектору. Поездки разрешаются один раз в день на 90 минут.
Они допускаются, если нужно доставить продукты и лекарства близким родственникам, вернуться домой из другого населенного пункта и для поездки в больницу. Мы представляем полный список случаев, при которых поездки разрешены.