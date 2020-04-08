В Башкирии заработал портал для получения пропуска на поездки во время самоизоляции

В Башкортостане запустили портал doroga02.ru. С помощью этого сервиса жители республики смогут получать разрешение на поездки на личном транспорте в условиях действующего режима полной самоизоляции. При регистрации необходимо указать место проживания, номер автомобиля, а также цель визита.

Кстати, разрешение можно будет как распечатать, так и сохранить в электронном виде, чтобы его можно было показать госавтоинспектору. Поездки разрешаются один раз в день на 90 минут.