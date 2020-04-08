Мэрия Уфы опровергла резервацию тысячи мест на кладбище для погибших от коронавируса

В региональных СМИ появилась информация о зарезервированных отдельных участках для захоронения умерших от коронавируса. По сообщениям на новостных ресурсах, более тысячи мест для таких случаев было выделено на Северном кладбище. Мэрия Уфы опровергла данную информацию.

Муниципальный Комбинат спецобслуживания Уфы работает в штатном режиме. В мэрии сообщают, что заявок на захоронения тел от коронавируса не поступало. Работа ведётся по плану без изменений.

В данное время муниципальный Комбинат спецобслуживания города Уфы работает в штатном режиме. Заявок на захоронение тел, скончавшихся от короновирусной инфекции, в учреждение не поступало, Администрацией города участки на эти цели не отводились. пресс-служба Администрации ГО г. Уфа

Информация о 1000 мест для захоронения умерших от COVID-19 не подтвердилась. Накануне, 7 апреля, широко распространялась информация о местах на кладбище для зараженных коронавирусом. Сообщалось, что 500 мест организовано для захоронения по христианским обрядам, а оставшиеся 500 – по мусульманским.