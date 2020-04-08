В Башкирии на реке было найдено разложившееся тело женщины

7 апреля на реке Инзер была обнаружена жуткая находка. Из воды достали тело женщины со следами разложения. Об этом сообщило ИА «Башинформ».

По сообщениям экспертов, тело женщины скорее всего находилось в воде несколько месяцев. На погибшей были обнаружены следы зубов – возможно, тело распотрошили животные. Сейчас тело отправлено на судмедэкспертизу.