В Башкирии на реке было найдено разложившееся тело женщины

7 апреля на реке Инзер была обнаружена жуткая находка. Из воды достали тело женщины со следами разложения. Об этом сообщило ИА «Башинформ».
По сообщениям экспертов, тело женщины скорее всего находилось в воде несколько месяцев. На погибшей были обнаружены следы зубов – возможно, тело распотрошили животные. Сейчас тело отправлено на судмедэкспертизу.
Из-за состояния тела установить личность женщины затруднительно. Проводится доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить обстоятельства страшной трагедии.
Фото: Интернет.