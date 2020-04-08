«Никуда не ходите»: Минздрав обратился к запертым в карантине врачам РКБ в Уфе

Мы очень за вас переживаем. Тем, кто остался на изоляции в больнице будут взяты анализы в течение ближайших двух дней, второй анализ - на 10-й день пребывания. Те, кто сейчас за пределами больницы! Пожалуйста! Никуда не ходите! Вы переходите в режим самоизоляции.

Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Башкирии