«Никуда не ходите»: Минздрав обратился к запертым в карантине врачам РКБ в Уфе

Врачи столичной республиканской больницы имени Куватова уже несколько дней сидят на карантине. Это связано с гибелью пациентки, у которой обнаружили коронавирус. С обращением к врачам выступил Минздрав Башкирии.
К врачам обратилась Ирина Кононова, заместитель министра Забелина. Она отметила, что все коллеги очень сильно переживают за судьбу запертых в карантине врачей. Помимо прочего много сотрудников также находятся на самоизоляции дома.
Специалисты уже составили списки всех родственников, которые могли контактировать с врачами республиканской больницы - это более 2200 записей. Врачи и их близкие в ближайшее время должны провести в режиме самоизоляции как минимум 14 дней.