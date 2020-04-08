В Башкирии пропавший мужчина две недели прожил с бездомными

Накануне, 7 апреля, были прекращены поиски 55-летнего Рашита Давлетбаева. Мужчину искали в Стерлитамаке с 20 марта. Волонтёры ПСО «Отклик» рассказали подробности исчезновения пропавшего.

Добровольцы искали Рашита в больницах и других потенциальных местах пребывания, но такие поиски не завершились успехом. Мужчину нашли в необычном месте – в садовом товариществе с бездомными. Выяснилось, что люди без определенного места жительства вызволили Рашита из беды.

Рашит Давлетбаев упал в овраг с ручьём и самостоятельно выбраться не смог. Мужчину нашли бездомные, помогли ему выбраться, накормили и взяли жить с собой. Рашит прожил в компании бездомных две недели, пока его не нашёл поисковый отряд.