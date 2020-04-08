В Башкирии рассказали, как хоронить больных коронавирусом

Жертв коронавируса нужно хоронить в закрытых гробах. Об этом сообщили на брифинге в региональном Минздраве. Жестких правил к похоронной процессии, как таковых, нет, отметили специалисты.
По словам министра здравоохранения Максима Забелина, обязательное условие одно - закрытый гроб. С коллегой согласилась и главный врачи Центра гигиены эпидемиологии Анна Казак. Она добавила, что не приветствуются пышные похоронные процессии.
Напомним, ранее появилась информация о зарезервированных отдельных участках для захоронения умерших от коронавируса. По сообщениям на новостных ресурсах, более тысячи мест для таких случаев было выделено на Северном кладбище. Мэрия Уфы опровергла данную информацию.