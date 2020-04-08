В Башкирии рассказали, как хоронить больных коронавирусом

Жертв коронавируса нужно хоронить в закрытых гробах. Об этом сообщили на брифинге в региональном Минздраве. Жестких правил к похоронной процессии, как таковых, нет, отметили специалисты.

По словам министра здравоохранения Максима Забелина, обязательное условие одно - закрытый гроб. С коллегой согласилась и главный врачи Центра гигиены эпидемиологии Анна Казак. Она добавила, что не приветствуются пышные похоронные процессии.

"Рекомендовано не устраивать многолюдных панихид"

Анна Казак, главный врачи Центра гигиены эпидемиологии

Напомним, ранее появилась информация о зарезервированных отдельных участках для захоронения умерших от коронавируса. По сообщениям на новостных ресурсах, более тысячи мест для таких случаев было выделено на Северном кладбище. Мэрия Уфы опровергла данную информацию.