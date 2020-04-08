Власти Башкирии объяснили сбои в онлайн-образовании школьников

Власти Башкирии объяснили трудности при дистанционном обучении в республике. С 6 апреля школьники вышли на связь с учителями в онлайн-режиме. Такой формат обучения продлится до конца режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
На еженедельном брифинге, посвященному режиму самоизоляции из-за пандемии коронавируса, министр образования Башкирии Айбулат Хажин объяснил причину сбоев в онлайн-обучении школьников. В понедельник много ребят не смогли нормально подключиться к образовательному процессу. Хажин отметил, что к такому наплыву была не готовы образовательные платформы
Был большой интернет-трафик. Основные провайдеры столкнулись с тем, что нагрузка была превышена. Надо отдать должное, они практически быстро решили вопрос в течение этого же дня. Вторая проблема: вопрос, связанный с нагрузкой на информационные образовательные ресурсы. Здесь сложности в том, что почти 16 миллионов школьников вошли в эти платформы. Большая часть этих ресурсов не смогла выдержать эти нагрузки.
Айбулат Хажин, министр образования Башкирии
Однако проблема возникла не только у детей. Учителя не смогли нормально подключиться к собственной образовательной системе. И причина здесь та же самая - невероятно огромное количество одновременных подключений.
Третья проблема - наша система "АИС Образование", которая обеспечивает нам возможность выставления отметок и фиксации образовательного процесса. При большом скоплении посетителей - более миллиона подключений было одновременно - по этой линии наши коллеги сумели отработать эту историю. Во вторник у нас было уже 5 обращений на заторможенную работу. Дети достойно выдержали эту сложную ситуацию.
Айбулат Хажин, министр образования Башкирии
Господин Хажин отметил, что власти предусмотрели эту ситуацию. Поэтому на случай сбоев был придуман план Б.
Мы тестировали систему в воскресенье, поэтому рекомендации дали учителям, чтобы в случае нагрузки на системы у каждого учителя была возможность перестраховаться электронными кейсами. В понедельник из 42 тысяч онлайн-уроков сорвалось 146. Вчера было только 15 срывов. Если начинает срываться линия, ребенок сразу переходит к электронным кейсам.
Айбулат Хажин, министр образования Башкирии