Власти Башкирии объяснили сбои в онлайн-образовании школьников

Был большой интернет-трафик. Основные провайдеры столкнулись с тем, что нагрузка была превышена. Надо отдать должное, они практически быстро решили вопрос в течение этого же дня. Вторая проблема: вопрос, связанный с нагрузкой на информационные образовательные ресурсы. Здесь сложности в том, что почти 16 миллионов школьников вошли в эти платформы. Большая часть этих ресурсов не смогла выдержать эти нагрузки.

Айбулат Хажин, министр образования Башкирии