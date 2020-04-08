В Башкирии отменили некоторые экзамены из-за коронавируса

Сегодня, 8 апреля, на онлайн-брифинге по вопросам коронавируса обсудили изменения образовательного процесса. С 6 апреля все учебные заведения перешли на дистанционное обучение. Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин объяснил, как учащиеся будут сдавать экзамены.

Контрольные и Всероссийские проверочные работы (ВПР) будут сдаваться по такому же графику в конце мая. В условиях самоизоляции ВПР будут проведены дистанционно. Ученики напишут итоговые контрольные, находясь дома за компьютерами.

Ранее было известно, что даты сдачи ЕГЭ и ОГЭ будут перенесены, сроки сдачи экзаменов будут сдвинуты. Айбулат Хажин отметил, что ОГЭ для 9-классников будут проводиться только по обязательным предметам (русский язык и математика). Выборные предметы сдаваться в этом году не будут.