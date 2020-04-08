В Башкирии школы подключат к качественному интернету

С 2019 года в Башкирии ведётся работа по подключению школ республики к качественному интернету. На данный момент к сети не подключены больше 90 учебных заведения. Работа по подключению к интернету школ республки проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика», который утвердил Владимир Путин.

В Башкирии 1318 школ, 93 из которых всё ещё не подключены к интернету. Трудность заключается в том, что некоторые школы находятся в отдаленных и труднодоступных местах. Об этом заявил министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумкин.

К 2021 году планируется подключить все школы республики к интернету. Сейчас ведётся работа по строительству волоконно-оптических линий связи. Отмечается, что интернет будет высококачественный – 100 мегабит в секунду в городских школах, 50 в сельских.