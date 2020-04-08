Как ездить на автомобиле во время самоизоляции: рекомендации для жителей Башкирии

В Башкирии из-за вспышки коронавирусной инфекции с 31 марта действует Указ главы Башкирии Радия Хабирова о режиме самоизоляции. Это означает, что жителям республики приходится себя ограничивать, в первую очередь, в свободном передвижении. Так, автовладельцам придется получить специальное разрешение на поездки по территории Башкирии.

Где я могу получить разрешение?

На сайте doroga02.ru. Там четко прописан весь алгоритм регистрации. Шаг за шагом специалисты объяснили, как получить специальное разрешение.

А для чего разрешение нужно?

Так как на территории республики действует режим самоизоляции, жители Башкирии могут выходить из дома только в крайних случаях: на работу, в магазин или аптеку, в больницу, выкинуть мусор или выгулять собаку. Учитывая, что у многих людей есть родители, которым нужна помощь, сады и дачи, на которых нужно убираться, работа в другом населенном пункте, власти республики пришли к выводу, что нельзя ограничивать граждан в поездках на личном авто. К тому же, специалисты утверждают, что личный транспорт – самый безопасный вид передвижения на сегодняшний день. Так что разрешение нужно, чтобы спокойно можно было выехать по срочным делам.

А какие это дела?

Сервис предоставляет возможность жителям республики официально получить разрешение на передвижение на личном автомобиле по следующим уважительным причинам. Например:

рождение ребенка близких родственников

возвращение из другого населенного пункта к месту своего постоянного проживания

доставки продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости близким родственникам

уход за тяжелобольными или нуждающимися в уходе в стационаре близкими родственниками

обращение в лечебные учреждения для оказания плановой медицинской помощи по предварительной записи или при наличии направления на госпитализацию

обращения в организации, предоставляющие услуги связи, в финансовые организации, МФЦ

смерть близкого родственника

реализация продуктов питания собственного производств

У меня нет машины, мне нужно получать разрешение на поездку?

Нет. Разрешение выдается только владельцу автомобиля. Для пешей прогулки или поездки на транспорте, регистрироваться на сайте не нужно.

А если меня остановит сотрудник ГИБДД?