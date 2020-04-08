В Башкирии мужчину насмерть засыпало зерном на заводе

Гострудинспекция занялась расследованием несчастного случая на предприятии в Башкирии. В Чишминском районе мужчину насмерть засыпало зерном. Трагедия произошла 6 апреля.

53-летний работник предприятия занимался разгрузкой зерна. В какой-то момент через технологический люк зерно начало сыпаться на мужчину. К сожалению, несчастный погиб на месте происшествия.

Ведомство начало расследовать несчастный случай. Будет проведена экспертиза, анализ рабочего месте, допрошены возможные свидетели. После произошедшему будет дана правовая оценка.