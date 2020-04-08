В России безработные родители будут получать 3 тысячи рублей за ребенка

Владимир Путин сегодня обозначил новые меры социальной поддержки для населения в период пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что всем россиянам необходимо спокойно пережить это непростое время. В этом людям помогут стимулирующие выплаты от государства.

Тем, кто потерял работу из-за кризиса, поможет государство. Речь идет о родителях несовершеннолетних детей. Президент России ввел новые стимулирующие выплаты, которые призваны поддержать семьи с детьми в такой непростой ситуации.