В Башкирии пьяный мужчина пырнул ножом возлюбленную

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что следователи установили детали происшествия. 36-летний мужчина распивал спиртные напитки со своей 37-летней возлюбленной. Однако женщина начала ругать мужчину за отсутствие работы, что очень разозлило жителя села.