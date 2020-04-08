В Башкирии пьяный мужчина пырнул ножом возлюбленную

Семейная драма развернулась в селе Тукаево. 36-летний мужчина пытался зарезать свою сожительницу ножом. Женщине потребовалась немедленная госпитализация.
Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что следователи установили детали происшествия. 36-летний мужчина распивал спиртные напитки со своей 37-летней возлюбленной. Однако женщина начала ругать мужчину за отсутствие работы, что очень разозлило жителя села.
В пылу ссоры пьяный мужчина схватил нож и ударил им женщину в живот. Скорую помощь вызвал сам испуганный дебошир. По факту причинения тяжкого вреда было возбуждено уголовное дело.
Фото: Интернет.