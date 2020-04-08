Стало известно, как будет выглядеть общежитие новой инфекционки в Уфе

Все понимают, что это нужно было ещё вчера. Поэтому все максимально выкладываются, максимально делают. Работаем в том режиме, который сегодня требует время. На сегодняшний день более 150 человек работают. По мере увеличения фронта работ будут прибывать новые строители. Со всех сторон люди звонят – и правительство, и администрация. Помогают. Все относятся с пониманием и к ситуации.

Олег Бабенков, директор по строительству