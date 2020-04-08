Стало известно, как будет выглядеть общежитие новой инфекционки в Уфе

Строители залили бетон на первую плиту под будущее общежитие врачей новой инфекционной больницы в Уфимском районе и приступили к армированию второй плиты. Параллельно ведется подготовительная работа к укладке асфальтированной дороги к будущему месту жительства медперсонала. Сборка общежития идёт на соседней площадке, после чего модули перевезут на постоянное место.
Жилой корпус будет состоять из двух блоков. Каждый рассчитан на 28 человек. Комнаты будут оборудованы санузлом и душевой.
Сама инфекционная больница, рассчитанная на 470 мест, будет иметь выстроенную логистику, учитывая эпидемиологические обстоятельства в мире за последние месяцы. Площадь объекта составит 16 тысяч квадратных метров.