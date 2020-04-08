В Башкирии рассказали, как проходит онлайн-обучение учеников коррекционных школ

Дистанционное обучение в республике набирает обороты. В том числе и для учащихся коррекционной школы. Слабовидящие школьники не только изучают математику и русский язык, но занимаются физической культурой.

Дистанционное обучение не означает освобождение от физкультуры. Хотя для Софьи эта дисциплина особенная, а если точнее – адаптированная, то есть для людей с ограниченными возможностями здоровья. Девочка – слабовидящая с рождения и учится в коррекционной школе. Хотя разглядеть силуэт на компьютере еще можно, но привыкать к онлайн-урокам всё же пришлось.

Так Софья изучает русский язык, математику, английский и рисование. Некоторые занятия даже можно назвать индивидуальными. Скучно, конечно, без одноклассников, но зато предмет усваивается лучше.

А вот так всё выглядит по ту сторону экрана. Вместе учебного кабинета – кухня, вместо парт – режим «конференция» в скайпе. И хоть для учеников все по-домашнему, для преподавателя английского языка Риммы Гилязовой дресс-код остаётся неизменным. Все-таки урок, а не просто беседа.

Есть трудности. Ребята из отдаленных районов не могут выйти в приложения. У кого-то звука нет. Римма Гилязова, преподаватель английского языка уфимской коррекционной школы-интерната №28

А ведь для слабовидящих учеников это единственная возможность не просто усвоить предмет, но и вообще понять, о чем идет речь. А с техническими неполадками онлайн-урок и вовсе может быть сорван. Но если в городе такие неполадки редкость, то для села все серьезней. На это обратили внимание и депутаты.