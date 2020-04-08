В Уфе ритуальная служба предлагает проводить похороны онлайн

Похороны в прямом эфире и оформление заявок удалённо. Большие скопления людей запрещены из-за режима самоизоляции. Для этого сотрудники специализированных служб, в частности организации «УфаРитуал» могут снять церемонию на видео или провести закрытую онлайн-трансляцию для родственников.

Чтобы доставить ритуальные принадлежности или забрать тело, на место сотрудники похоронной службы выезжают в защитных комбинезонах. Это многоразовая спецодежда, которую обрабатывают после каждого использования. Бригады, как и прежде, работают круглосуточно.

Мы предлагаем такую помощь на данный момент – это такая услуга, как бесплатная доставка в морг. То есть наша компания делает такую благотворительность, и мы эту услугу делаем сейчас бесплатно.

Галина Рублёва, директор специализированной службы «УфаРитуал»

Организация похорон может пройти удалённо. Специалисты проконсультируют и оформят документы по телефону или на сайте.

В социальных сетях точно так же у нас есть аккаунты. Люди, если удобно, могут обратиться к нам через социальные сети. Все заявки оттуда падают на одну платформу и централизованно обрабатываются. Ни одна заявка не потеряется. Все, кто к нам обратится, получат консультацию и свою услугу.

Александр Морозов, руководитель отдела обслуживания клиентов специализированной службы «УфаРитуал»

По словам специалистов, 28 апреля в Родительский день, есть вероятность, что кладбища будут закрыты для массовых посещений. Сотрудники ритуальной службы могут без присутствия родственников облагородить место захоронения.

Нам нужны квартал, фамилия, имя, отчество, кого мы ищем. Если же вы не знаете даже квартал – по фамилии, имени, отчеству и по датам рождения, дате смерти мы сможем найти, у нас есть такая услуга – поиск могилы.

Александр Морозов, руководитель отдела обслуживания клиентов специализированной службы «УфаРитуал»

Офисы ритуальной службы продолжают работать и для личного посещения. Менеджеры  носят медицинские маски и резиновые перчатки. На рабочих местах – ионизаторы воздуха. Обеззараживатели установлены и в ритуальных автомобилях. После каждого вызова и перед выездом проходит очистка воздуха.

УфаРитуал.рф, Тел.: 2-999-871.