В Уфе ритуальная служба предлагает проводить похороны онлайн

В социальных сетях точно так же у нас есть аккаунты. Люди, если удобно, могут обратиться к нам через социальные сети. Все заявки оттуда падают на одну платформу и централизованно обрабатываются. Ни одна заявка не потеряется. Все, кто к нам обратится, получат консультацию и свою услугу.

Александр Морозов, руководитель отдела обслуживания клиентов специализированной службы «УфаРитуал»