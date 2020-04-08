В Уфе ритуальная служба предлагает проводить похороны онлайн

Похороны в прямом эфире и оформление заявок удалённо. Большие скопления людей запрещены из-за режима самоизоляции. Для этого сотрудники специализированных служб, в частности организации «УфаРитуал» могут снять церемонию на видео или провести закрытую онлайн-трансляцию для родственников.
Чтобы доставить ритуальные принадлежности или забрать тело, на место сотрудники похоронной службы выезжают в защитных комбинезонах. Это многоразовая спецодежда, которую обрабатывают после каждого использования. Бригады, как и прежде, работают круглосуточно.
Организация похорон может пройти удалённо. Специалисты проконсультируют и оформят документы по телефону или на сайте.
По словам специалистов, 28 апреля в Родительский день, есть вероятность, что кладбища будут закрыты для массовых посещений. Сотрудники ритуальной службы могут без присутствия родственников облагородить место захоронения.
Офисы ритуальной службы продолжают работать и для личного посещения. Менеджеры носят медицинские маски и резиновые перчатки. На рабочих местах – ионизаторы воздуха. Обеззараживатели установлены и в ритуальных автомобилях. После каждого вызова и перед выездом проходит очистка воздуха.
УфаРитуал.рф, Тел.: 2-999-871.