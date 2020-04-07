В Уфе из-за коронавируса начнут проводить онлайн-похороны

Уфимские похоронщики собираются делать стримы с похорон горожан для их родственников. Прощальные церемонии с большим количеством гостей сейчас запрещены. Закрытые прямые эфиры “для своих” - единственный выход попрощаться с усопшим.

Новые реалии вносят свои коррективы в жизнь Башкирии. Похоронные компании переходят на “удаленный” режим работы с клиентами. Так, одна из похоронных служб предлагает своим клиентам снять на видео процесс захоронения, либо организовать онлайн-стрим для родственников с места событий.

Не лишней будет и безопасность. Многие столичные похоронщики приобрели себе специальные защитные средства: маски и многоразовую спецодежду. Ее, к слову, обрабатывают после каждого рабочего дня.

Поездки в морг в режиме самоизоляции также становятся проблемой. Больницы закрываются на карантин, медики бросают все силы на борьбу с эпидемией. В некоторых компаниях уже пошли навстречу клиентам.

Мы предлагаем такую помощь на данный момент – это такая услуга, как бесплатная доставка в морг. То есть наша компания делает такую благотворительность, и мы эту услугу делаем сейчас бесплатно Галина Р., директор одной из похоронных компаний

В Уфе стала также популярна и услуга удаленного оформления похорон. Некоторые фирмы открыли возможность подачи заявок в социальных сетях.

Но если с онлайн-похоронами все более-менее ясно, то у многих жителей республики возникают опасения касательно 28 апреля. Именно на эту дату выпадает Родительский день. Тысячи жителей региона должны отправиться к могилам родственников, чтобы привести их в порядок. Однако из-за пандемии коронавируса в Башкирии массовое посещение кладбищ может оказаться под вопросом.

И здесь некоторые агентства тоже придумали, чем помочь своим клиентам. В Уфе становится популярной услуга поиска могилы и дальнейшей ее уборки без участия родственников. Как объяснили репортерам bash.news сотрудники одной из фирм, клиентам достаточно знать минимальные данные усопшего: имя, фамилию, отчество, даты рождения и смерти.