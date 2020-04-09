В Уфе ищут водителя, который с разгона задавил бездомную собаку

Страшная трагедия произошла накануне в Уфе. В центре города молодой человек на автомобиле "Хендай" с разгона сбил бездомную собаку. Все это происходило прямо на глазах у детей.
В Уфе прохожие и дети стали свидетелями страшной картины. Пустынную улицу перебегала бездомная собака. Как вдруг на горизонте появился молодой водитель за рулем иномарки.
Очевидцы уверяют, что парень резко надавил на газ при виде собаки. Несчастное животное не успело увернуться от автомобиля. Спустя пару метров водитель остановился.
Представители столичной зоозащиты уже собираются обратиться за помощью в правоохранительные органы. Госномер автомобиля известен. Уфимцы считают, что за такое мужчина должен понести наказание.