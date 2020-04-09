В Башкирии две сестры отравились угарным газом в бане

Страшная трагедия произошла в городе Бирск 8 апреля. 14-летняя девочка и её 8-летняя сестра пошли в баню дедушки помыться. Обе были найдены без сознания с признаками отравления угарным газом.

Издание UFA1.RU сообщает, что тела девочек обнаружил дедушка. Пенсионер поспешил вызвать врачей, однако 14-летнюю школьницу спасти не удалось. 8-летняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

За жизнь школьницы борются медики. Тело её старшей сестры отправили на судмедэкспертизу. Обстоятельства трагедии предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.