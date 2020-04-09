В Уфе волонтерам подарили макси, перчатки и дезсредства

Это деньги неравнодушных жителей Уфы, социально-ответственного бизнеса. Деньги вложены в сухиепайки, в дезинфицирующие средства, в перчатки, маски для волонтеров. Мы очень благодарны жителям нашего города и предпринимателям за такой гражданский поступок.

Алина Сулейманова, заместитель главы администрации Г.Уфы