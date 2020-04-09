В Уфе волонтерам подарили макси, перчатки и дезсредства

Компания «Леруа Мерлен» позаботилась о безопасности тех, кто помогает другим. Волонтерам вручили две тысячи масок, две тысячи перчаток и 565 литров дезинфицирующих средств. Для волонтеров движения «Наша забота», организованного «Единой Россией», изготовили 220 фирменных курток.
Также администрации районов получили 150 продуктовых наборов, которые предоставил депутат государственного собрания Фарит Гиндуллин. В ближайшее время волонтеры районов Уфы раздадут продукты нуждающимся семьям. В каждом наборе –необходимые продукты: крупы, подсолнечное масло сахар. В ближайшее время волонтеры центра «Наша забота» доставят продукты нуждающимся.