В Уфе волонтерам подарили макси, перчатки и дезсредства

Компания «Леруа Мерлен» позаботилась о безопасности тех, кто помогает другим. Волонтерам вручили две тысячи масок, две тысячи перчаток и 565 литров дезинфицирующих средств. Для волонтеров движения «Наша забота», организованного «Единой Россией», изготовили 220 фирменных курток. 

Это деньги неравнодушных жителей Уфы, социально-ответственного бизнеса. Деньги вложены в сухиепайки, в дезинфицирующие средства, в перчатки, маски для волонтеров. Мы очень благодарны жителям нашего города и предпринимателям за такой гражданский поступок.

Алина Сулейманова, заместитель главы администрации Г.Уфы 

Также администрации районов получили 150  продуктовых наборов, которые предоставил депутат государственного собрания Фарит Гиндуллин. В ближайшее время волонтеры районов Уфы раздадут продукты нуждающимся семьям. В каждом наборе –необходимые продукты: крупы, подсолнечное масло сахар. В ближайшее время волонтеры центра «Наша забота» доставят продукты нуждающимся.

Гражданам 65 + предоставляем услуги, помогаем, приобретаем продукты, лекарства. Мы сегодня получили набор продуктов, их получат нуждающиеся граждане старше 65 лет, многодетные семьи, семьи, где есть дети инвалиды.

Альфия Кагарманова, заместитель главы администрации Калининского района г.Уфы по гуманитарным и социальным вопросам