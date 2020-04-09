В Уфе сотрудникам инфекционки подарили наборы для укрепления иммунитета

Здоровье тем, кто бережет здоровье. В Уфе активисты передали медработникам инфекционной больницы 85 подарочных кейсов. Медикам подарили препараты для укрепления иммунитета.

Так добровольцы решили поддержать тех, кто работает в экстренных условиях. Наборы составлялись с учётом рекомендаций научного сообщества. Соорганизаторами проекта выступили Медицинская палата Башкирии, а также общественная организация «Искусство здоровья».