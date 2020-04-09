В Башкирии ввели «комендантский час» для пенсионеров и детей

В Башкирии ограничены часы, когда пенсионеры и дети могут выходить на улицу. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве республики. Он в жесткой манере высказался о тех, кто нарушает режим самоизоляции и подвергает опасности других жителей Башкирии. 

«Самоизоляция становится менее жесткой. Поэтому в этих условиях мы приняли решение усилить противоизоляционные  действия в отношении определенных групп людей, которые находятся под сильной угрозой заболевания. Первая группа – это лица 65+. Они и так у нас находятся в режиме самоизоляции. Если ранее мы, в целом, относились к людям, которые нарушают режим, очень мягко и просили полицию не штрафовать, то жалеть сейчас вас не будем. Вы себя не жалеете, это раз. Два, вы подвергаете опасности тех, кого вы можете заразить»

Радий Хабиров, глава Башкирии

Так, с момента подписания соответствующего указа лицам старше 65 лет запретят выходить на улицу с 18 до 10 часов, детям — с 18 до 13 часов. 

Напомним, что на сегодняшний день в Башкирии зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом. 