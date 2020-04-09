Жителям Башкирии в режим самоизоляции можно ездить в сады только при одном условии

Сегодня, 9 апреля, на оперативном собрании Глава республики официально разрешил выезжать в сады. С 10 апреля снимается ограничение на выезд в режиме самоизоляции. Однако доехать до садового участка можно будет только при одном условии.

Радий Хабиров запрещает передвигаться до сада на общественном транспорте. Доехать до садового участка можно только на личном автомобиле. Однако и для этого нужно получить специальное разрешение на портале doroga02.

На данный момент зарегистрировано всего лишь 27 тысяч человек. Глава Башкирии отметил, что сомневается в таком маленьком количестве дачников. Поэтому будут увеличены дорожные патрули, чтобы пресекать тех, кто «понадеялся на авось» и не получил соответствующее разрешение.