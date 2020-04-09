Радий Хабиров высказался о нахождении детей на игровых площадках во время самоизоляции

Глава Башкирии рассказал об ужесточении правил самоизоляции. Не все жители серьёзно относятся к нынешней ситуации. В связи с этим будет ограничено нахождение людей в парках, скверах, дворах и игровых площадках.
На очередном совещании по коронавирусной ситуации в республике Радий Хабиров рассказал о новых правилах. Фотографии в Сети показывают, что не все люди ответственно относятся к режиму самоизоляции. Глава рассказал о том, что он лично видел фотографии, как дети спокойно проводят время на игровых площадках. «Абсолютно безмозглое поведение», − высказался Радий Хабиров.
Таким образом, в Башкирии теперь будут контролировать нахождение людей в парках, детских площадках, скверах. Глава республики призвал всех жителей проявить терпение ещё недели две-три. Сейчас инфекция находится на стадии нарастания. Очень важно приложить все усилия, чтобы этот период прошёл с минимальными потерями.