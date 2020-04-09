В Башкирии у 50 сотрудников и пациентов РКБ подозревают коронавирус

9 апреля министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил об анализах пациентов и сотрудников РКБ им. Г.Г. Куватова. С 7 апреля медучреждение было закрыто на карантин в связи с обнаружением пациента с коронавирусной инфекции. Более 1000 человек остались заперты на вынужденную изоляцию.

У всех пациентов и сотрудников больницы были взяты анализы на коронавирусную инфекцию. Все запертые на карантин находятся под чётким наблюдением, им оказывается нужна медицинская и психологическая поддержка. За минувшие сутки обследовано 500 человек.

Среди всех проведенных анализов выявлено 50 сомнительных результатов. Министр здравоохранения отмечает, что их результаты переданы в Центр эпидемиологии и гигиены для опровержения или подтверждения диагноза. Также проводится эпидемиологическое расследование, чтобы выявить все контакты, которые должны уйти на самоизоляцию.