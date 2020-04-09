Минздрав Башкирии назвал скандальный ролик из РКБ инсценировкой

Скандальный ролик с покидающими через окно врачами РКБ им. Куватова Минздрав Башкирии назвал инсценировкой. Об этом заявил глава ведомства Максим Забелин. Видео ранее появилось в социальных сетях. 

По словам министра здравоохранения, по данному факту, совместно с региональным Следкомом, была назначена служебная проверка. Ее результаты показали, что видео является постановкой. Как отметил Забелин, никто в этот день не покидал стены медучреждения. 

«Мы не скрываем ничего, все доводим объективно и вовремя. Просьба прислушиваться к официальной информации. Некоторые просто хотят себе какие-то очки выиграть. Могу сказать, что ролик, где якобы в понедельник, 6 апреля, врачи сбегают с больницы, инсценировка. Информация об этом сейчас проверяется нами и Следкомом. Никто не покидал помещение. Мы проверяем все по спискам»

Максим Забелин, глава Минздрава РБ

Напомним,  в Республиканской клинической больнице в Уфе подозревают вспышку коронавируса. Минздрав Башкирии подтвердил, что больница временно закрыта на карантин. На данный момент, под подозрением на инфекцию после смерти здесь пожилой пациентки с диагнозом Covid-19 находятся все пациенты и сотрудники, всего около 1200 человек.  