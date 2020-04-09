Минздрав Башкирии назвал скандальный ролик из РКБ инсценировкой

Скандальный ролик с покидающими через окно врачами РКБ им. Куватова Минздрав Башкирии назвал инсценировкой. Об этом заявил глава ведомства Максим Забелин. Видео ранее появилось в социальных сетях.
По словам министра здравоохранения, по данному факту, совместно с региональным Следкомом, была назначена служебная проверка. Ее результаты показали, что видео является постановкой. Как отметил Забелин, никто в этот день не покидал стены медучреждения.
Напомним, в Республиканской клинической больнице в Уфе подозревают вспышку коронавируса. Минздрав Башкирии подтвердил, что больница временно закрыта на карантин. На данный момент, под подозрением на инфекцию после смерти здесь пожилой пациентки с диагнозом Covid-19 находятся все пациенты и сотрудники, всего около 1200 человек.