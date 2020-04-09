Минздрав Башкирии назвал скандальный ролик из РКБ инсценировкой

«Мы не скрываем ничего, все доводим объективно и вовремя. Просьба прислушиваться к официальной информации. Некоторые просто хотят себе какие-то очки выиграть. Могу сказать, что ролик, где якобы в понедельник, 6 апреля, врачи сбегают с больницы, инсценировка. Информация об этом сейчас проверяется нами и Следкомом. Никто не покидал помещение. Мы проверяем все по спискам»

Максим Забелин, глава Минздрава РБ