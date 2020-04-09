В Башкирии сообщили, кто лежит в больнице для больных коронавирусом

Дёмская больница в городе Уфе была перепрофилирована под больных с коронавирусной инфекцией. На данный момент в стационаре уже есть пациенты. Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, сообщил, кто именно лежит в больнице в Дёме.

В Дёмской больнице лежат пациенты, большая часть их которых проходила лечение в РКБ им. Г.Г. Куватова. Максим Забелин подтвердил, что один из пациентов – сотрудник РКБ. Сейчас Республиканская клиническая больница закрыта на жёсткий карантин из-за погибшей пациентки с коронавирусом.

Госпиталь в Дёме готов. Для того, чтобы было разобщение пациентов из терапевтического корпуса РКБ, мы действительно часть пациентов перевели туда, у кого есть клиническая картина пневмонии. Среди них действительно есть сотрудник больницы. Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии

Министр здравоохранения отметил, что работа ведётся в плановом режиме. В ведомстве готовились к различного рода сценариям в связи с коронавирусом, и закрытие больницы на карантин не было исключением. Для лечения и обнаружения вируса COVID-19 в республике есть все необходимые условия.