В Башкирии нашли пропавшего мужчину мёртвым в реке

Пресс-служба МЧС по РБ рассказала о страшном событии в башкирском селе. Из реки Инзер достали тело мужчины. Известно, что погибшего не могли найти несколько суток.

8 апреля тело пропавшего мужчины достали из воды недалеко от села Габдюково. Личность погибшего установили быстро. Им оказался 50-летний житель села, которого не могли найти с 6 апреля.

Мужчина отправился на рыбалку, но провалился в воду. Вылезти он смог, однако все снасти остались на реке в резиновой лодке. Погибший попросил у товарища лодку, чтобы достать свои вещи, но больше в населенном пункте не появился.