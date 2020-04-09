В Башкирии стартует онлайн-фестиваль «Алга в киберспорт»

В республике стартует фестиваль «Алга в киберспорт». Он начинается 13 апреля и закончится 7 мая. Состоится турнир в шести различных дисциплинах по 10 видами программ.

В их числе дота, киберхоккей, интерактивный футбол, Counter-Strike. В каждой из дисциплин соревнования проходят в два этапа: отборочная стадия и плей-офф. Состязания доступны для каждого желающего, в десяти видах программ можно участвовать абсолютно бесплатно. Фестиваль пройдет полностью в режиме онлайн.

Мы ждем всех желающих, потому что профессиональные киберспортсмены участвовать не будут, а если будут, то играть будут в полноги. Если вы чувствуете в себе силы сыграть в Доту или Counter-Strike, то смело присоединяйтесь. Азамат Муратов, председатель регионального отделения Федерации компьютерного спорта России

Соревнования организуют Минспорта Башкортостана и региональное отделение Федерации компьютерного спорта России. Победителей и призеров наградят кубками, грамотами и памятными призами от партнеров и спонсоров. Сильнейшие в турнире по FIFA 20 получат специальные призы от футбольного клуба «Уфа». Для них будет организован проход на тренировку с командой, а пригласительные билеты на первый матч башкирского клуба в новом сезоне РПЛ получат все участники фестиваля «Алга в киберспорт» вне зависимости от дисциплины.