В Башкирии начались досрочно дорожно-строительные работы

В Башкирии досрочно начались дорожные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтрансе республики. По данным ведомства, ремонт и строительство дорог предварительно закончатся уже осенью этого года.
Первым делом дорожники начнут ремонтные работы на участке трассы Уфа-Нагаево от улицы Бородинской до автомобильной дороги М-5 «Урал». Данная дорога является ключевой в транспортной системе города, говорят специалисты. По прогнозам ремонт продлится на этом участке два года.
В Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству рассказали, что в последние годы в башкирской столице ведутся масштабные дорожные работы по созданию современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры. Это стало возможным благодаря реализации в Башкортостане национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утверждённого майским указом Владимира Путина. К середине сентября в Уфе приведут в нормативное состояние 22 участка дорог общей протяженностью 20,85 км.
В перечень ремонтируемых объектов вошли также улицы Академика Королева, Ветошникова, Красина, Левитана, Мажита Гафури, Новоженова, Нехаева и некоторые другие.
Как поясняет пресс-служба Гостранса РБ, в ходе обновления дорожного полотна будет применяться метод объемного проектирования асфальтобетонных смесей «Superpave», который позволит намного увеличить срок эксплуатации дорог. В целом в текущем году запланировано привести в нормативное состояние 22 участка дорог общей протяженностью 20,85 км.
Сегодня в Уфе помимо новых объектов в рамках нацпроекта также продолжится реализация капиталоемких проектов, которые были начаты ещё в 2019 году – это строительство нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского, улицы Валерия Лесунова и бульвара Баландина, реконструкция улиц Комсомольской и 8 Марта, капитальный ремонт улицы Мустая Карима.
В Башкирии сегодня асфальтобетонные заводы АО «Башкиравтодор» производят весь спектр высококачественных асфальтобетонных смесей, необходимых для строительства и ремонта дорог. Это крупнозернистые, мелкозернистые, песчаные, горячие плотные и пористые асфальтобетонные смеси, всего - более 20 различных рецептов. АО «Башкиравтодор» ежегодно заключает более 2000 контрактов, строит и ремонтирует около 350 км дорог. На балансе холдинга 70 асфальтобетонных заводов.