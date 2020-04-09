В Башкирии начались досрочно дорожно-строительные работы

В Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству рассказали, что в последние годы в башкирской столице ведутся масштабные дорожные работы по созданию современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры. Это стало возможным благодаря реализации в Башкортостане национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утверждённого майским указом Владимира Путина. К середине сентября в Уфе приведут в нормативное состояние 22 участка дорог общей протяженностью 20,85 км.