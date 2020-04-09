«Наш визит их мотивирует»: волонтёры Башкирии рассказали о помощи пенсионерам в период самоизоляции

На базе БГМУ было создано волонтёрское движение, которое восходит к инициативе студентов «Склифа». Московские студенты в 2016 году организовали Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» . В связи с угрозой распространения коронавируса волонтёры расширили направления помощи.

Башкирские «волонтёры-медики» помогают людям, которые находятся в зоне риска, — это люди старше 65 лет . Такая помощь добровольцев способствует реализации национального проекта «Демография» , который утвердил Владимир Путин. Заместитель регионального координатора движения «Волонтеры-медики» Юлия Ашарапова рассказала, что их дело идёт от всей души и желания помочь всем.

Студентка отмечает, что всегда хотела помогать не только делами, но и добрыми словами, моральной поддержкой, именно этого сейчас не хватает пенсионерам, которые часто остаются в одиночестве перед серьёзной угрозой. Юлия отмечает, что пожилые люди сильно переживают текущую ситуацию с вирусом, поэтому им очень нужна моральная поддержка. Волонтёры привозят пенсионерам еду, необходимые лекарства, помогают вынести мусор и справиться с другими домашними делами и, конечно, дарят добрые слова.