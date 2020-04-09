В Уфе подростки в период самоизоляции ограбили киоск

Уфимские подростки ограбили газетный киоск ночью 5 апреля. Школьников успели задержать прохожие, которые после вызвали полицию. Об инциденте рассказали корреспонденты «КП-Уфа».

Воришки 13 и 16 лет нарушили сразу несколько законов. Мальчишки наплевали на самоизоляцию и комендантский час, отправившись гулять ночью. На проспекте Октября подростки взломали газетный киоск, из которого вынесли 2 600 рублей.

Украденные деньги подростки вернули сразу. Выяснилось, что воришки уже не раз привлекались к ответственности за подобные проступки. Сейчас оба школьника находятся под домашним арестом.