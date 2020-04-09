В Уфе перекрыли участок дороги по улице Пугачева

В Уфе перекрыли дороги от улицы Бородинской до Бельской по улице Пугачева в связи с ремонтом. Установлены временные дорожные знаки. На этом участке укладывали выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.

Стабильность погоды оставляет желать лучшего, из-за чего работу пока могут проводить только днем, когда столбик термометра поднимается выше ноля. На ремонт этого участка только вчера потребовалось 700 тонн асфальтобетонной смеси. Сегодня будет уложен уже верхний слой.