В Уфе перекрыли участок дороги по улице Пугачева

В Уфе перекрыли дороги от улицы Бородинской до Бельской по улице Пугачева в связи с ремонтом. Установлены временные дорожные знаки. На этом участке укладывали выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.
Стабильность погоды оставляет желать лучшего, из-за чего работу пока могут проводить только днем, когда столбик термометра поднимается выше ноля. На ремонт этого участка только вчера потребовалось 700 тонн асфальтобетонной смеси. Сегодня будет уложен уже верхний слой.
Реставрация дороги по улице Пугачева началась 2 апреля. Планируют отремонтировать 3 километра дорожного полотна.