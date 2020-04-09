В Башкирии рассказали, откуда коронавирус у двух пациентов в Белебее

Рустем Ишмурзин, главный врач Белебеевской ЦРБ, рассказал про пациентов с коронавирусом. На данный момент в больнице два человека с подтвержденным вирусом COVID-19. Один из пациентов был доставлен в Белебей из РКБ им. Г.Г. Куватова в Уфе.

Первый пациент находился в гематологическом отделении РКБ, а 30 марта был отправлен в больницу Белебея, где ему поставили диагноз нижнедолевая правосторонняя пневмония. У заболевшего сразу был взят мазок на выявление коронавируса, а 6 апреля результат подтвердился. По данным эпидемиологического исследования пациент контактировал с 63 людьми.

Второй пациент прибыл из Москвы 26 марта и поступил в больницу с диагнозом ОРЗ. У него также был взят мазок из носа и горла, который 7 апреля подтвердил наличие коронавирусной инфекции. Со вторым пациентом успели войти в контакт 31 человек.

Все «контактные» находятся на обязательной самоизоляции после сдачи теста на коронавирус.