В Уфе открылся ситуационный центр для поддержки бизнеса в условиях эпидемии

Помогут каждому бизнесмену. В уфимском Конгресс-холле «Торатау» открылся ситуационный центр антикризисного штаба. За поддержкой и консультацией в непростое время сюда могут обратиться субъекты малого и среднего предпринимательства республики, инвесторы.

Звонки по номеру 8-800-250-21-24 раздаются в контактном центре регулярно. Принимают их 15 подготовленных операторов. Уфа, другие крупные и малые города, райцентры, сёла – предприниматели обращаются со всей республики. Как работать в период самоизоляции, возможно ли получить разрешение на продолжение деятельности, где взять средства для выплаты зарплат рабочим – без ответов никто не остается.

Мы получили порядка 100 звонков на данный момент, 5 звонков пропущенных. Это отражается на мониторе. Но мы ни один звонок не оставляем без ответа. Обязательно перезваниваем. Зульфия Камалетдинова, руководитель контактного центра

Ситуационный центр в Уфе – первый подобный среди российский регионов. В него входят три рабочие группы по трем основным направлениям: малый и средний бизнес, системообразующие предприятия и инвестиции реального сектора экономики, торговля и продовольственное обеспечение. Радий Хабиров приехал посмотреть, как это всё работает. И прямо отсюда провёл совещание с бизнес-шерифами региона. Задача одна на всех – не оставить без внимания и поддержки ни одного предпринимателя.

Любой даже маленький бизнес так тяжело встаёт на ноги, так быстро падает и так тяжело подлежит восстановлению, поэтому сейчас нужно сделать и возможное, и невозможное. В рамках бюджета республики, в рамках наших мер мы всё сделали. Для понимания программы нашей поддержки экономики и малого и среднего бизнеса, мы по объему денег, которые мы туда заложили, одна из самых больших в стране. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Правительство республики выделило из бюджета 15 миллиардов рублей для поддержки экономического сектора. Сложнее всего предпринимателям найти средства для выплаты зарплат в период простоя производств из-за самоизоляции. Финансовые учреждения пошли навстречу.

Банками принято решение о кредитовании по ставке 0 процентов целевых расходов на выплату заработной платы. Ну и в целом сейчас рассматриваются различные варианты, каким образом поддержать сотрудников таких организаций, чтобы всё-таки их не сократили. Римма Бойцова, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству

Смягчению силы удара по бизнесу должно также способствовать снижение налоговых ставок, обнуление арендных платежей по объектам госсобственности. Меры поддержки разработаны и для крупных инвесторов, потерять которых сейчас – значит лишиться тысяч рабочих мест.

Внедряем механизм субсидирования процентной ставки, мы сегодня внедряем механизм компенсации курсовой разницы. Буквально до понедельника наши меры господдержки получат нормативное закрепление. Рустам Муратов, заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан