В Уфе открылся ситуационный центр для поддержки бизнеса в условиях эпидемии

Помогут каждому бизнесмену. В уфимском Конгресс-холле «Торатау» открылся ситуационный центр антикризисного штаба. За поддержкой и консультацией в непростое время сюда могут обратиться субъекты малого и среднего предпринимательства республики, инвесторы.
Звонки по номеру 8-800-250-21-24 раздаются в контактном центре регулярно. Принимают их 15 подготовленных операторов. Уфа, другие крупные и малые города, райцентры, сёла – предприниматели обращаются со всей республики. Как работать в период самоизоляции, возможно ли получить разрешение на продолжение деятельности, где взять средства для выплаты зарплат рабочим – без ответов никто не остается.
Ситуационный центр в Уфе – первый подобный среди российский регионов. В него входят три рабочие группы по трем основным направлениям: малый и средний бизнес, системообразующие предприятия и инвестиции реального сектора экономики, торговля и продовольственное обеспечение. Радий Хабиров приехал посмотреть, как это всё работает. И прямо отсюда провёл совещание с бизнес-шерифами региона. Задача одна на всех – не оставить без внимания и поддержки ни одного предпринимателя.
Правительство республики выделило из бюджета 15 миллиардов рублей для поддержки экономического сектора. Сложнее всего предпринимателям найти средства для выплаты зарплат в период простоя производств из-за самоизоляции. Финансовые учреждения пошли навстречу.
Смягчению силы удара по бизнесу должно также способствовать снижение налоговых ставок, обнуление арендных платежей по объектам госсобственности. Меры поддержки разработаны и для крупных инвесторов, потерять которых сейчас – значит лишиться тысяч рабочих мест.
Ожидается, что ситуационный центр проработает в Конгресс-холле до середины лета, а затем продолжит свою деятельность уже в собственном здании. После апгрейда организации она вполне может стать современным центром управления регионом.