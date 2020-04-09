«Иначе будет крах экономики»: жители Башкирии начали уходить на кредитные каникулы

В России вступил в силу закон о предоставлении льготного периода заемщикам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Одним из первых счастливчиков в Башкирии оказался комментатор хоккейных матчей на БСТ Азамат Муратов. Как получить кредитную помощь и кто может рассчитывать на отсрочку?

Один из главных голосов башкирского хоккея ещё недавно готовился к работе на очередном матче. Сейчас игры приостановлены. Комментатор Азамат Муратов потерял часть дохода. Был на договоре, не в штате. Параллельно шоумен занимался проведением различных мероприятий. Заказов сейчас, конечно же, нет. Зато осталась ипотека. Банк пошёл на встречу.

Я просил отсрочку до конца режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Или 3 месяца. Как оптимист. На что мне специалист «Уралсиба», которому я говорю огромное спасибо, сообщил, что лучше сделать сразу на 6 месяцев. «Мы Вам сделаем ипотечные каникулы, и тогда Вы спокойно подготовитесь к тому, как вернуть свои доходы на прежний уровень». Азамат Муратов

Соблюдён один из критериев – месячный доход снизился как минимум на 30%. Заявку Азамат Муратов оставлял онлайн, через 3 дня перезвонил специалист. Для подачи заявки понадобился только паспорт, при оформлении онлайн это сканкопия или фотография, а также выписка, подтверждающая регистрацию гражданина в качестве безработного из службы занятости. Претендовать на отсрочку могут также люди со справкой о полученных доходах заёмщика и удержанных суммах налога, уйти на кредитные каникулы могут пациенты, заболевшие коронавирусом. Заявку лучше оформить онлайн – менеджер сам позвонит и расскажет, какие справки необходимы.

Вот это очень важно, чтобы должники наши тоже понимали, что это не просто «я захотел, и кредитные каникулы реализовались». То есть здесь совместно надо пройти определённые шаги, предоставить информацию. Если в критерии он будет попадать, то возможность реализуется. Алексей Самсонов, директор башкирского филиала АО «Россельхозбанк»

Правительство установило максимальные суммы займов для физических лиц и для малого и среднего бизнеса. Отсрочка на полгода даётся на ипотеку не больше 1,5 млн рублей, автокредит – до 600 тысяч, порог на потребительский кредит – 250 тысяч рублей, а по кредитным картам – 100 тысяч рублей. В России уже вступил в силу закон о предоставлении льготного периода заемщикам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Банки придерживаются основных пунктов. Многие добавляют свои меры поддержки. «Альфа-банк» вводит дополнительные программы по реструктуризации помощи клиентам.

Текущая ситуация такова: она диктует, что нам необходимо идти на такие меры. То есть это как со стороны клиентов, так и со стороны банка. Иначе мы можем пойти в ситуацию, когда будет крах экономики. И, собственно говоря, для того, чтобы спасти текущую ситуацию, текущую картину у клиентов, текущий бизнес клиентов, мы идём на такие шаги, идём на такие меры. Радик Ахметшин, региональный управляющий ОО «Башкортостан» «Альфа-банка»