«Иначе будет крах экономики»: жители Башкирии начали уходить на кредитные каникулы

В России вступил в силу закон о предоставлении льготного периода заемщикам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Одним из первых счастливчиков в Башкирии оказался комментатор хоккейных матчей на БСТ Азамат Муратов. Как получить кредитную помощь и кто может рассчитывать на отсрочку?
Один из главных голосов башкирского хоккея ещё недавно готовился к работе на очередном матче. Сейчас игры приостановлены. Комментатор Азамат Муратов потерял часть дохода. Был на договоре, не в штате. Параллельно шоумен занимался проведением различных мероприятий. Заказов сейчас, конечно же, нет. Зато осталась ипотека. Банк пошёл на встречу.
Соблюдён один из критериев – месячный доход снизился как минимум на 30%. Заявку Азамат Муратов оставлял онлайн, через 3 дня перезвонил специалист. Для подачи заявки понадобился только паспорт, при оформлении онлайн это сканкопия или фотография, а также выписка, подтверждающая регистрацию гражданина в качестве безработного из службы занятости. Претендовать на отсрочку могут также люди со справкой о полученных доходах заёмщика и удержанных суммах налога, уйти на кредитные каникулы могут пациенты, заболевшие коронавирусом. Заявку лучше оформить онлайн – менеджер сам позвонит и расскажет, какие справки необходимы.
Правительство установило максимальные суммы займов для физических лиц и для малого и среднего бизнеса. Отсрочка на полгода даётся на ипотеку не больше 1,5 млн рублей, автокредит – до 600 тысяч, порог на потребительский кредит – 250 тысяч рублей, а по кредитным картам – 100 тысяч рублей. В России уже вступил в силу закон о предоставлении льготного периода заемщикам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Банки придерживаются основных пунктов. Многие добавляют свои меры поддержки. «Альфа-банк» вводит дополнительные программы по реструктуризации помощи клиентам.
В первую очередь помогут туризму и гостиничному бизнесу, тем предпринимателям, которые занимаются оздоровительной деятельностью, общепиту, развлекательным заведениям, сфере дополнительного образования, авиаперевозкам и тем, кто занимался организацией конференций и выставок. Эти отрасли малого и среднего бизнеса, по мнению специалистов, пострадали больше остальных. Перечень утверждён правительством. Это не значит, что остальным точно откажут. Эксперты настаивают: каждый случай индивидуален.