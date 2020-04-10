В Башкирии разорванная женщина несколько месяцев лежала около вокзала

В Башкирии несколько дней назад около железнодорожного вокзала в Инзере нашли разорванное тело женщины. По данному факту сейчас проводится доследственная проверка. Репортеры bash.news нашли видео с места событий и пообщались с местными жителями.

В начале этой недели, 7 апреля, по поселку Инзер разнеслась страшная новость. Рядом с местным железнодорожным вокзалом нашли тело женщины. Находка повергла местных жителей в шок.

На место происшествия незамедлительно приехала следственная группа. Криминалисты при осмотре тела установили: несчастная умерла несколько месяцев назад. За это время ее тело изрядно разорвали голодные животные.

Самое странное в этой истории - железнодорожный вокзал находится буквально в 200 метрах от места событий. Рядом протекает речка, мимо постоянно ходили люди. При этом за несколько месяцев тела женщины никто не приметил.

Мы в тот день мимо проходили, вижу - ноги. Жутко стало. Подошел поближе, а там труп лежит. Всех знакомых, кто мимо ходит постоянно, спросил. Они говорят, не видели здесь раньше ничего. Может, не обращали внимания, снега много было ведь. Айнур Р., местный житель

Наш собеседник подчеркивает, что в эту зиму действительно рядом с лесом часто видели диких волков. Периодически они пытались близко подходить к жилым домам, но, увидев людей, убегали прочь.