В Башкирии нашли тело пропавшего мужчины

Трагедией завершились поиски 36-летнего жителя Кармаскалинского района. Ильшат Ярмухаметов пропал без вести 9 марта. Мужчина страдал потерей памяти.
Близкие не находили себе места. Они обратились за помощью к волонтерам. Ориентировка разлетелась по местным сообществам в соцсетях.
Вчера, 9 апреля, волонтеры сообщили печальные известия. К сожалению, мужчина был найден мертвым. Обстоятельства его гибели предстоит выяснить правоохранителям.
Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким Ильшата.