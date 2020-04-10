Google поддержал работников коммунальных служб во время пандемии коронавируса

Корпорация Google презентовала новый, яркий дудл, который посвящён работникам коммунальных служб. Во время всеобщей пандемии эти люди продолжают работу в опасных условиях. Более того, работы у них стало больше.
На значке Google появился коммунальщик, а рядом с ним изображён мусорный бак. В знак благодарности Google отправляем ему сердечки. Корпорация известного браузера таким способом решила выразить благодарность работникам коммунальных услуг, которые продолжают работать в усиленном режиме в эти нелёгкие дни.
В компании отметили, что в это напряженное время все люди объединяются, чтобы помогать друг другу больше, чем обычно. Команда браузера запускает серию Doodle, чтобы поддержать таких людей. «Сегодня мы хотели бы сказать: Спасибо всем работникам коммунальных служб», − рассказали в команде Google.