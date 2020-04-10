Пьяный уфимец устроил дебош в магазине, угрожая охранникам ножом

Накануне, 9 апреля, в одном из торговых центров города произошёл вопиющий инцидент. Пьяный уфимец на входе в магазин вёл себя вызывающе и агрессивно. Но когда охранники попросили дебошира уйти, он вытащил нож.

Мужчина пытался пройти в торговый центр. Охранники заведения посчитали, что такой покупатель может быть опасен для людей, и попросили его уйти. Дебошир разозлился ещё больше, начал размахивать ножом и угрожать.