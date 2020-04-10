В Уфе организуют кибертурнир по футболу

В Уфе вскоре организуют кибертурнир по футболу. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов. Башкирский клуб в свое время был единственным, кто сделал трансфер в интерактивном футболе.

В августе 2017 года «Уфа» и столичный «Локомотив» договорились о трансфере киберфутболиста Роберта Фахретдинова. Газизов рассказал, что появление и популяризация киберспортивных соревнований тоже одна из площадок, чтобы поддержать интерес болельщиков. К тому же уфимский клуб выступал «за» создание приложения, которое может упростить процесс трансферов.