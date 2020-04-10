Завод крупнопанельного домостроения и фабрика мороженого: в Уфе прошел «Инвестчас» в режиме онлайн

В Уфе построят завод крупнопанельного домостроения. Инвесторы представили дорожную карту Главе республики в рамках «Инвестчаса». Бизнесмены уже получили разрешение на строительство объекта.

В качестве мер поддержки проект получит льготы по налогам. Также будет возмещена часть затрат на создание инженерной и транспортной инфраструктуры.