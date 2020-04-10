Чехия отказалась передать России снесённый памятник советскому полководцу

В Чехии был снесён памятник маршалу Коневу. Его планируют поместить в музее в столице республики. Министр обороны России обратился к властям Чехии с просьбой передать памятник России, на что получил отказ.

Маршал Советского Союза Иван Конев является важной фигурой для истории России. В Чехии ему установлен памятник. 3 апреля памятник был снесён, чтобы перевести его в музей в Праге. Сергей Шойгу, министр обороны России, обратился к чешским властям с просьбой передать памятник России. Отмечается, что Россия готова оплатить все финансовые затраты.

Президентом России был подписан указ об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятником, которые увековечивают погибших во время защиты Отечества. После этого Сергей Шойгу попросил привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам.

Представитель МИД Чехии заявила, что перенос памятника не противоречит ни одному международному договору между двумя странами. В ближайшее время этим вопросом займутся юристы.