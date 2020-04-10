В России количество случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1768 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил новые данные на 10 апреля. За сутки выявлено 1768 новых случаев заражения COVID-19. Всего в России выявлено 11 917 подтвержденных случаев заболевания.

Новые случаи заражения выявлены в 57 регионах страны. За сутки умерло 18 человек с коронавирусом (за всё время – 94). Полностью выздоровели 97 (за всё время – 795).

В Башкирии за сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось. Выявлено 18 человек с COVID-19, а за всё время – 40. Выздоровели полностью 6 человек.