В Уфе студенты рассказали о плюсах и минусах дистанционного образования

Интернет приходит на смену привычным вещам, в режиме онлайн проходят встречи и походы в магазин. Учебные заведения тоже перешли на дистанционное обучение. Накануне Уфимский колледж технологии и дизайна организовал показательный урок.

Перекличка, заполнение журнала и приветствие. Меняется формат, но суть остаётся прежней. И если раньше на парах телефоны нужно было убирать, то сейчас это предмет первой необходимости. Минусы есть. Один из них, как отмечают преподаватели, это отсутствие у студентов самоорганизованности. Однако успеваемость групп осталась на прежнем уровне.

Те, кто самодисциплинирован и ответственно относится к учебе, они так же продолжают приходить на онлайн-занятия и выполнять вовремя домашнее задание. Можно потерять связь со студентом, если он находится в каких-то отдаленных частях республики. Наверное, в этом минус. Далида Шарафутдинова, преподаватель информационных систем Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна

С трудностями столкнулись все. Но без шероховатостей не обходится ни одно начинание.

Даже если студент не смог выйти в Сеть, это не беда. Весь пройдённый материал загружается на сайт системы дистанционного обучения Moodle, наполнением которого занимаются сами преподаватели. Здесь же проводится тестирование, лабораторные работы и проверяется выполнение домашних заданий. А программа отслеживает активность каждого зарегистрированного пользователя.

Мы не забегаем слишком далеко вперед, потому что это направление очень быстро развивается и трудно спрогнозировать. Не все навыки можно сформировать дистанционно. Но большая часть основных образовательных программ у нас реализуется. Леонид Васильев, директор Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна