В Уфе студенты рассказали о плюсах и минусах дистанционного образования

Интернет приходит на смену привычным вещам, в режиме онлайн проходят встречи и походы в магазин. Учебные заведения тоже перешли на дистанционное обучение. Накануне Уфимский колледж технологии и дизайна организовал показательный урок.
Перекличка, заполнение журнала и приветствие. Меняется формат, но суть остаётся прежней. И если раньше на парах телефоны нужно было убирать, то сейчас это предмет первой необходимости. Минусы есть. Один из них, как отмечают преподаватели, это отсутствие у студентов самоорганизованности. Однако успеваемость групп осталась на прежнем уровне.
С трудностями столкнулись все. Но без шероховатостей не обходится ни одно начинание.
Даже если студент не смог выйти в Сеть, это не беда. Весь пройдённый материал загружается на сайт системы дистанционного обучения Moodle, наполнением которого занимаются сами преподаватели. Здесь же проводится тестирование, лабораторные работы и проверяется выполнение домашних заданий. А программа отслеживает активность каждого зарегистрированного пользователя.
Подобный опыт онлайн-уроков в колледже используется уже давно, но перевести более тысячи студентов и шестидесяти преподавателей на полное дистанционное обучение пришлось несколько недель назад. Директор образовательного учреждения уверяет: онлайн-уроки продолжат совершенствовать и внедрять новшество в учебный процесс.