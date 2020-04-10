В Башкирии проверят самоизоляцию более 3 тысяч граждан

В Башкирии активно проверяется соблюдение карантина гражданами, которые могут быть переносчиками коронавируса. Это те, кто был в контакте с подтвержденными носителями вируса, и кто вернулся из Москвы и зарубежных стран. Также проверяются люди старше 65 лет и хронические больные.