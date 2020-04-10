В Башкирии проверят самоизоляцию более 3 тысяч граждан

В Башкирии активно проверяется соблюдение карантина гражданами, которые могут быть переносчиками коронавируса. Это те, кто был в контакте с подтвержденными носителями вируса, и кто вернулся из Москвы и зарубежных стран. Также проверяются люди старше 65 лет и хронические больные.
Обход начинается с 10:00 утра и продолжается до вечера. Все данные о соблюдении карантина передаются Главе Башкирии. Минздрав предоставил 3248 адресов по всей республике.
Проверка соблюдения карантина осуществляется под руководством Координационного центра, силами социальных работников, работников Роспотребнадзора, МЧС, МВД, Центра общественной безопасности и волонтёров. Ленара Иванова, вице-премьер правительства, отметила, что самое важное, что можно сейчас сделать, — это оставаться дома. Распространение коронавируса растёт экспоненциально, поэтому важно на время ограничить контакты с людьми.
Фото: Интернет.