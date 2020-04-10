Стало известно, когда появился «нулевой пациент» с коронавирусом в Башкирии

«Надо понимать, что РКБ — это место, куда стекаются самые основные неясные случаи заболевания. У всех больных мы брали мазки на определение вида гриппа, чтобы определить, какой характер был. У нас бывают сложные пациенты, в том числе из соседних регионов — Пермского края, Челябинской области. Что касается нулевого пациента — сейчас уже сложно отследить, когда именно он был, но. По всей вероятности, был именно в феврале или январе».

Эльза Сыртланова, главный врач РКБ им. Куватова