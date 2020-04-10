Стало известно, когда появился «нулевой пациент» с коронавирусом в Башкирии

Названы примерные сроки, когда в Башкирии появился «нулевой пациент» с коронавирусной инфекцией. О них сообщила Эльза Сыртланова, главный врач РКБ им. Куватова в эфире «Эхо Москвы в Уфе». По предварительным данным, специалисты называют январь или февраль 2020 года

Сыртланова отметила, что в республиканскую больницу поступают пациенты не только со всех районов Башкирии, но и соседних регионов. Например, Пермского края или Челябинской области. Поэтому, по словам главврача, установить точные даты появления «нулевого пациента» практически невозможно. 

«Надо понимать, что РКБ — это место, куда стекаются самые основные неясные случаи заболевания. У всех больных мы брали мазки на определение вида гриппа, чтобы определить, какой характер был. У нас бывают сложные пациенты, в том числе из соседних регионов — Пермского края, Челябинской области. Что касается нулевого пациента — сейчас уже сложно отследить, когда именно он был, но. По всей вероятности, был именно в феврале или январе».

Эльза Сыртланова, главный врач РКБ им. Куватова

Напомним, в РКБ им. Куватова после закрытия на карантин внутри оказалось более 1000 человек. Сейчас их распределяют по другим больницам города. К этому решению руководство республики пришло после смерти одной из пациенток. Врачи нашли у нее коронавирус после смерти, однако причиной смерти стало не это заболевание.    

На сегодняшний день сразу 170 человек из числа пациентов и врачей РКБ им. Куватова попали в зону риска. Первый анализ на коронавирус у этих людей показал положительный результат.   