Стало известно, когда появился «нулевой пациент» с коронавирусом в Башкирии

Названы примерные сроки, когда в Башкирии появился «нулевой пациент» с коронавирусной инфекцией. О них сообщила Эльза Сыртланова, главный врач РКБ им. Куватова в эфире «Эхо Москвы в Уфе». По предварительным данным, специалисты называют январь или февраль 2020 года.
Сыртланова отметила, что в республиканскую больницу поступают пациенты не только со всех районов Башкирии, но и соседних регионов. Например, Пермского края или Челябинской области. Поэтому, по словам главврача, установить точные даты появления «нулевого пациента» практически невозможно.
Напомним, в РКБ им. Куватова после закрытия на карантин внутри оказалось более 1000 человек. Сейчас их распределяют по другим больницам города. К этому решению руководство республики пришло после смерти одной из пациенток. Врачи нашли у нее коронавирус после смерти, однако причиной смерти стало не это заболевание.
На сегодняшний день сразу 170 человек из числа пациентов и врачей РКБ им. Куватова попали в зону риска. Первый анализ на коронавирус у этих людей показал положительный результат.