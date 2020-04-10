В Уфе космонавт-испытатель провел онлайн-урок для школьников

Школьники республики продолжают обучаться дистанционным способом. Занятия проходят ежедневно по утрам. Трансляции проходят в том числе и на телеканале БСТ.

Открытые уроки проводят известные деятели культуры, актеры, спортсмены, общественные лидеры и политические деятели. Сегодня к школьникам обратился космонавт-испытатель Сергей Ревин . Урок был посвящен предстоящему Дню космонавтики.

Герой России рассказал о проектах в области освоения космоса и дал напутствия в адрес башкирских школьников. Напомним, проект «Телеуроки» прежде всего рассчитан на тех первоклассников, которые не могут заниматься в онлайн-режиме.