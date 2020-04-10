Минздрав Башкирии дал прогнозы по количеству зараженных коронавирусом

В Башкирии рассказали о примерном развитии ситуации с коронавирусом. Прогноз на будущее озвучила замминистра здравоохранения Ирина Кононова в прямом эфире «Эхо Москвы в Уфе». Чиновница рассказала, что ожидается 100 тысяч положительных результатов.

Однако Ирина Кононова попросила не пугаться страшных прогнозов. Среди выявленных зараженных реально заболевших COVID-19 будет 15-20 тысяч. Многое зависит от сознательности граждан и того, как в Башкирии будут придерживаться режима самоизоляции.

По последним прогнозам, у нас будет около 100 тыс. положительных COVID, 15-20 тыс. заболевших COVID, а дальше я не буду комментировать, чтобы не портить всем настроение.

Ирина Кононова, замминистра здравоохранения Башкирии

На данный момент в Башкирии зафиксировано 40 случаев заражения коронавирусом. Среди них 18 выявлено только за последние сутки. Полностью выздоровели уже 6 человек.

Фото: Интернет. 