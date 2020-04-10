Новую инфекционную больницу в Уфе могут сдать на месяц раньше

С учетом скорости распространения вируса строители прикладывают все усилия, чтобы сдать новую инфекционную больницу на месяц раньше. На данный момент на площадке продолжаются работы по возведению общежитий для медперсонала. Сегодня с ходом строительства ознакомился Глава Башкортостана.

Железные каркасы весом полтонны один за другим устанавливают на подготовленную площадку. Это фундаментная плита, под которой забито 150 свай. Прочности хватит с запасом, учитывая облегченность здания, говорят строители. Всего первый корпус будущего общежития будет состоять из 48 таких модулей.

Сегодня постараемся все это установить, в две смены будем работать. А завтра и послезавтра мы уже устанавливаем стены панелей. Хотим сдать это дня через 4 примерно. Валерий Асабин, строитель

Пока продолжается сборка первого, на соседней площадке созревает бетон под фундамент второго корпуса общежития. Его залили сегодня ночью, а уже завтра строители смогут приступить к дальнейшим работам. Ускорить процесс позволяют быстровозводимые технологии.

Тем временем недалеко от стройплощадки в огромном казане готовится плов. Сегодня благотворительный обед. Строителей, а это 150 человек, решил накормить один из уфимских предпринимателей Азамходжа Амаков, известный в столице республики как владелец кафе «Вкусный трамвайчик».

Подкрепились и снова за работу. Во второй половине дня стройплощадку посетил Глава республики. Радий Хабиров ознакомился с ходом работ и пообщался со строителями.

Мы уже начали строить. Видите, это здание – общежитие нашего инфекционного центра. По планам общежитие мы сдаём 14 апреля. Буквально через несколько дней весь комплекс будет закрыт. Здесь уже работает техника. Здесь мы начинаем закладку фундамента нового инфекционного центра. Он нам нужен. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Будущая инфекционная больница при полной загрузке будет рассчитана на 470 мест. Всего здесь организуют 82 боксированных и 18 реанимационных палат. Общая стоимость объекта, включая оснащение медицинским оборудованием, почти один миллиард 800 тысяч рублей.

С учетом скорости распространения инфекции, конечно, каждый день дорог. Уверен, что все будет так, как мы запланировали. Если была задача 25 июня, то мы надеемся, что наши усилия позволят нам сдать это на месяц раньше. Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан